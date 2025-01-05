МК Обстановка на поле боя в новом 2025 году может оказаться еще более ожесточенной, чем в предыдущем, несмотря на многочисленные разговоры о возможном перемирии.
«”Орешник” запустят по трем направлениям»: генерал Попов раскрыл сценарий СВО на 2025 год
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САША ЛЕПАЕВ
ты или дурак или дебил. что бы солдат сохранить они в бой могут и не ходить. для этого есть современное оружие и современное оборудование где и что происходит.так что в сегодняшним мире можно стирать страны не выходя из укрытия. если воюешь с врагом. а если делаешь вид что ваюешь и оружием тем что в отечественную воевали можно еще лет пять воевать и народа положить немерено.но вот странно людей ложит украина и Россия. а остальные как бы не причем. вот скажите почему. не трогают те страны которые это все затеяли.вот это и странно.гибнет народ Украины и России.почему наше руководство только пугает а трогать не собираются.
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
а ты ждун наверное.
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4 час.
Silver Kont
Саша, это же чухонская проститутка ингерманда..... У неё мозги набекрень, так что имей это ввиду.... Она на торфоразработках за проституцию чалилась, поэтому злая очень за то время, ведь и здоровьишко подорвала, и денег мимо пизды сколько проплыло... Вот она и поливает огульно времена СССР...
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2 час.
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