«”Орешник” запустят по трем направлениям»: генерал Попов раскрыл сценарий СВО на 2025 год

САША ЛЕПАЕВ

ты или дурак или дебил. что бы солдат сохранить они в бой могут и не ходить. для этого есть современное оружие и современное оборудование где и что происходит.так что в сегодняшним мире можно стирать страны не выходя из укрытия. если воюешь с врагом. а если делаешь вид что ваюешь и оружием тем что в отечественную воевали можно еще лет пять воевать и народа положить немерено.но вот странно людей ложит украина и Россия. а остальные как бы не причем. вот скажите почему. не трогают те страны которые это все затеяли.вот это и странно.гибнет народ Украины и России.почему наше руководство только пугает а трогать не собираются.