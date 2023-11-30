«Росэлектроника» защитит аэропорты от беспилотников. Для этого доработают комплекс распознавания птиц

Холдинг «Росэлектроника» разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и беспилотных летательных аппаратов, который получит название «Чайка»Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора НИИ «Вектор» Сергея Скорых, «Росэлектроника» разрабатывает новую модификацию орнитологического комплекса ORNI, которая будет обнаруживать не только птиц, но и беспилотные летательные аппараты.
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