Молодежь Бобруйщины предлагает помощь в уборке снега.

Главной задачей круглогодичной республиканской благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи ´Мы выбираем помощь пожилым людям!´ является поддержка одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп.
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