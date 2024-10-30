В Тамбове запретили выпас животных в парках и скверах

В Тамбове запретили осуществлять выпас сельскохозяйственных животных без привязи и надзора. В частности, запрещается это делать в парках, скверах, на общественных территориях, а также в зонах рекреации водных объектов.
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