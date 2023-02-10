Багдат Жубаныш о спаррингах с Жалгасом Жумагуловым: «Хватает физики с ними работать»

Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш рассказал о спаррингах с бойцом UFC Жалгасом Жумагуловым и чемпионом NAIZA Алиби Идрис: «Я привык работать с большими парнями, Жако – 66 кг, Алиби тоже в этом же весе.