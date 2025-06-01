«Смена» отмечает свое 40-летие

Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Смена» 1 июня 2025 года празднует свой 40-летний юбилей. В этот день в детском центре состоится открытие военно-патриотического кластера, основная цель которого – духовно-нравственное и культурно-историческое воспитание детей и молодежи, а также нового образовательного пространства.