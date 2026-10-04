В Собинском районе раскрыли кражу золотых украшений сотрудником склада

Подозреваемый сотрудник выносил украденные золотые кольца стоимостью 90 тысяч рублей со склада крупной компании, пряча их во рту.
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