Подразделения Воздушно-десантных войск России в приграничном районе Курской области успешно провели операцию, направленную на захват опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожение их бронетехники.
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