Машаров: военные пенсии вырастут на 4% с 1 октября 2026 года

Военные пенсии в России могут быть увеличены на 4% с 1 октября 2026 года. Такой параметр предусмотрен законом о федеральном бюджете на 2026–2028 годы, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и обращениям граждан Евгений Машаров.