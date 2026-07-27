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Машаров: военные пенсии вырастут на 4% с 1 октября 2026 года

Машаров: военные пенсии вырастут на 4% с 1 октября 2026 года

Военные пенсии в России могут быть увеличены на 4% с 1 октября 2026 года. Такой параметр предусмотрен законом о федеральном бюджете на 2026–2028 годы, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и обращениям граждан Евгений Машаров.

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