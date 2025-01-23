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Москва улучшила доступ к метро "Водный стадион" и установила 190 новых фонарей

Москва улучшила доступ к метро "Водный стадион" и установила 190 новых фонарей

В Москве завершили благоустройство возле метро "Водный стадион". По словам заммэра Петра Бирюкова, улучшены транспортная и пешеходная доступность, обновлены дорожные покрытия, установлены современные фонари, обустроены газоны в районе Головинского шоссе и прилегающих улиц.

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