Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Поляничко
    Всё верно, содержание опасных собак в доме ,как правило, ничем не оправдано. Наказание рублём обосновано, но необходи...Депутат Хамитов: ...
  • Галина Соколова
    Маразм,что заборы помешали,больше заняться нечем!? Кошмар,скоро за воздух будут штрафовать,что не так дышим.!?Юрист Иващенко пр...
  • Leonid PlиGin
    Таких друзей как финны иметь, и врагов не надо."А Россию по прив...

Франция и Великобритания обсудят размещение "сил поддержки" на Украине

Франция и Великобритания обсудят размещение "сил поддержки" на Украине

Французские военные прибыли в Киев для переговоров о размещении западных "сил поддержки". Президент Франции Макрон и министр Барро обсуждают защитные меры на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной. Французские &quot;МИРОТВОРЦЫ&quot; услужливо расступились и пригрозили сербам, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов. Хорваты - это сербы принявшие католичество.
Ответить
19 час.
наверх