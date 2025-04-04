Франция и Великобритания обсудят размещение "сил поддержки" на Украине

АЗ

Андрей Зарубкин

В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной. Французские "МИРОТВОРЦЫ" услужливо расступились и пригрозили сербам, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов. Хорваты - это сербы принявшие католичество.