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Суд Рубцовска смягчил наказание посреднику в деле бывшего вице‑мэра Барнаула

Суд Рубцовска смягчил наказание посреднику в деле бывшего вице‑мэра Барнаула

Осужденный покинет колонию строгого режима — суд пошел навстречу ходатайству Рубцовский городской суд принял решение об изменении вида наказания Сергею Щукину, выступавшему посредником в уголовном деле экс‑вице‑мэра Барнаула Антона Шеломенцева.

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