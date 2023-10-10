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«С перекошенным лицом, без зубов», – дочь Любови Успенской рассказала о последствиях страшной аварии

«С перекошенным лицом, без зубов», – дочь Любови Успенской рассказала о последствиях страшной аварии

Несколько лет назад дочь Любови Успенской попала в аварию, которая кардинально изменила ее внешность.

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Комментарии
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И
Игорь
Она стала больше похожа на мать.
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