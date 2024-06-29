Об отчаянной попытке Риши Сунака превозмочь военную атрофию Британии Сегодня

Фото: Express Standart Расовое, этническое и «гендерное» разнообразие подрывает боеспособность Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что, если Консервативная партия одержит победу на всеобщих выборах, в стране вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей, пишет The Guardian.