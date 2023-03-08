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Нагельсманн о 2:0 с «ПСЖ»: «Бавария» невероятно хороша и способна на что угодно, когда объединяет мастерство с настроем»

Юлиан Нагельсманн объяснил, за счет чего «Бавария» обыграла «ПСЖ» (2:0) в Лиге чемпионов. «Всегда все сводится к тому, как играем мы.

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