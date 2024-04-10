Мбаппе получил 3 из 10 от L’Equipe за матч «ПСЖ» – «Барселона», хуже оценка только у Бералдо. У Рафиньи – 8

Парижская команда уступила каталонской в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3). Форвард парижан Килиан Мбаппе провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями и ни разу не пробил в створ ворот соперника.
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