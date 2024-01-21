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Конструктор Кожевников заявил, что на РОС будет суперкомпьютер

Конструктор Кожевников заявил, что на РОС будет суперкомпьютер

По словам главного конструктора Российской орбитальной станции (РОС) Владимира Кожевникова, в будущем на станции может быть установлен суперкомпьютер для обработки данных, полученных со спутниковых группировок.

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