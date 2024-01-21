Конструктор Кожевников заявил, что на РОС будет суперкомпьютер

По словам главного конструктора Российской орбитальной станции (РОС) Владимира Кожевникова, в будущем на станции может быть установлен суперкомпьютер для обработки данных, полученных со спутниковых группировок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии