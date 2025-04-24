В Барнауле задержали молодую пару, делавшую закладки с наркотиками на проспекте Ленина

В отношении парня и девушки возбудили уголовное дело, их заключили под стражу В Барнауле задержали 23-летнего местного жителя и его 25-летнюю сожительницу по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает алтайское МВД.
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