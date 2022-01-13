Происшествия

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В ЯНАО в период праздничных и выходных дней инспекторы ГИБДД Ноябрьска оказывали помощь водителям на загородной автодороге

В ЯНАО в период праздничных и выходных дней инспекторы ГИБДД Ноябрьска оказывали помощь водителям на загородной автодороге

02 января 2022 года экипаж ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску на 301-м км загородной автодороги Сургут – Салехард увидели на проезжей части автомобиль «КамАЗ» с включенной аварийной сигнализацией.

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