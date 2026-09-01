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В Новосибирске жалуются на качество бензина

В Новосибирске жалуются на качество бензина

По словам сибирячки, после заправки на приборной панели в машине загорелись индикаторы ошибок Жительница Новосибирска пожаловалась на качество бензина с заправок города, сообщает Mash Siberia.

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