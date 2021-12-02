Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за циклона с ураганным ветром

Обрушившийся на Приморье циклон со шквалистым ураганным ветром нарушил штатную работу транспорта и электроснабжение, повредил крыши домов и школ, а в настоящее время находится над Сахалином, Камчаткой, Магаданской областью и Хабаровским краем.