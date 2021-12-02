Авторадио

912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Igor
    В России нормальные люди так далеко не заглядывают.Борьба за экологи...
  • Виктор Шиховцев
    И сколько из них потом заболело, почему скрывают?Путин сообщил, чт...
  • Виктор Шиховцев
    Будем называть их просто джигитами?В Госдуму внесли ...

Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за циклона с ураганным ветром

Обрушившийся на Приморье циклон со шквалистым ураганным ветром нарушил штатную работу транспорта и электроснабжение, повредил крыши домов и школ, а в настоящее время находится над Сахалином, Камчаткой, Магаданской областью и Хабаровским краем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх