«Помоги нам, Боже!» Американцы взорвали X после интервью Путина

Вчера 185K прочитали Как бы ни пытались мейнстримные американские СМИ сделать вид, что разговор с президентом России не играет никакой роли, статистика говорит сама за себя: просмотры интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону бьют все возможные рекорды.
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