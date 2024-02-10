«Помоги нам, Боже!» Американцы взорвали X после интервью Путина

Вчера 185K прочитали Как бы ни пытались мейнстримные американские СМИ сделать вид, что разговор с президентом России не играет никакой роли, статистика говорит сама за себя: просмотры интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону бьют все возможные рекорды.