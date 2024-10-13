Раскрыта загадка хаотичной резистентности бактерий к антибиотикам

Исследователи из Университета Дьюка https://pratt.duke.edu/news/optimizing-antibiotic-resistance. результаты научной работы, в которой сообщается о существовании уровня «эгоистичности» бактерий в отношении их адаптации.
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