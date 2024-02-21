Трамп назвал Россию “военной машиной”, которая победила Гитлера AlexCoderТрамп назвал Россию “военной машиной”, которая победила Гитлера AlexCoder Бывший президент Штатов вспомнил важные исторические вехи Многие американцы всерьез считают, что это они в одиночку спасли мир от фашистов и Адольфа Гитлера.