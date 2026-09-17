Движение по Театральному проспекту в Ростове восстановлено

Движение по Театральному проспекту в Ростове-на-Дону восстановлено. Утром 17 сентября на этом участке вводились временные ограничения, связанные с устранением последствий ночной атаки беспилотников.
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