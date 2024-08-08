Школа на 250 мест откроется в селе Тихоновка Боханского района в сентябре

В сентябре в селе Тихоновка Боханского района откроется новая школа на 250 мест. Губернатор Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, и другие высокопоставленные лица проверили готовность учебного заведения к приему учеников в рамках рабочей поездки.