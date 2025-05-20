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Для чего в начале ХХ века на машинах размещали большие мешки

Для чего в начале ХХ века на машинах размещали большие мешки

Первые автомобили, их вид и конструкция имеют особый шарм и отпечаток ушедшей эпохи. Но некоторые детали конструкции машин столетней давности, которые сохранились на старых фотографиях, мягко скажем, удивляют.

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