Для чего в начале ХХ века на машинах размещали большие мешки

Первые автомобили, их вид и конструкция имеют особый шарм и отпечаток ушедшей эпохи. Но некоторые детали конструкции машин столетней давности, которые сохранились на старых фотографиях, мягко скажем, удивляют.
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