Победителей наградили во время большого гала-концерта, который вчера прошел на сцене Архангельского театра драмыЛауреатами и обладателями грантов в размере двух миллионов рублей национального проекта «Культура» стали заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант», заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» и народный коллектив любительского художественного творчества хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
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