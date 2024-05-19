Победителей наградили во время большого гала-концерта, который вчера прошел на сцене Архангельского театра драмыЛауреатами и обладателями грантов в размере двух миллионов рублей национального проекта «Культура» стали заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант», заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» и народный коллектив любительского художественного творчества хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии.