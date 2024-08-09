Желтое остекление кабин американских истребителей — это не тонировка. Это — старость Немцы в паблике «Informationen für das GHZ Mecklenburg-Strelitz» выложили видео падения F-16 («Боевого сокола»), якобы первого американского лiтака, сбитого в зоне СВО, но на российских каналах нет подтверждений до сих пор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии