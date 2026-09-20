Европа - "кость в горле". Бросит ли Трамп вызов "союзникам"? Пробный удар уже нанесён

Европа - "кость в горле" для нынешней администрации США. Но бросит ли Дональд Трамп реальный вызов "союзникам"? Пробный удар по Лондону уже нанесён.
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