Авиарейс был перенаправлен из-за написанного на зеркале в туалете сообщения

Авиарейсы между Гавайскими островами и Калифорнией были перенаправлены из-за угрозы взрыва и сообщения на зеркале в уборной Рейс United Airlines в Лос-Анджелес был вынужден вернуться из-за того, что на зеркале в туалете была обнаружена надпись, «вызывающая беспокойство», арейс на Гавайи также был задержан.