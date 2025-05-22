Авиарейс был перенаправлен из-за написанного на зеркале в туалете сообщения

Авиарейсы между Гавайскими островами и Калифорнией были перенаправлены из-за угрозы взрыва и сообщения на зеркале в уборной Рейс United Airlines в Лос-Анджелес был вынужден вернуться из-за того, что на зеркале в туалете была обнаружена надпись, «вызывающая беспокойство», арейс на Гавайи также был задержан.
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