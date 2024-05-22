Отели "все включено" в Сочи пользуются большим спросом из-за транспортной доступности курорта

В этом году курортный сезон в Сочи начался с рекордного спроса на отели "все включено". По данным рынка, спрос на такие отели вырос на 15-20%, причиной чего является транспортная доступность - это единственный южный курорт, где работает аэропорт.
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