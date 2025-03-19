Виктор Медведчук заявил, что Киев будет препятствовать любым договоренностям Путина и Трампа. Он отметил, что Украина при Зеленском устремлена против России и игнорирует интересы как Москвы, так и Вашингтона, лишь формально соглашаясь с предложениями США.