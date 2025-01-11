В Подмосковье обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями

В Подмосковье найден труп мужчины. Об этом сообщил источник «Известий» 11 января.Вечером 10 января в городе Ликино-Дулево в квартире дома по улице Макарова обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями.
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