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Коммунальные аварии во Владивостоке: более 1700 домов остались без воды

Коммунальные аварии во Владивостоке: более 1700 домов остались без воды

Масштабное отключение холодной воды, которое должно было состояться сегодня, 16 июля, отменено Примводоканалом по техническим причинам — произошло сразу две аварии на водоводах, в результате которых остались без воды более 1700 домов, сообщает PRIMPRESS.

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