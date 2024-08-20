Яжемать хотела, чтобы я уступил место у окна для ее ребенка. Я отказался, и тут понеслось

Наверное, это вечная дилемма в обществе: на какие привилегии и уступки может рассчитывать женщина с ребенком? Имеет ли она особые права, и если да, то до какой степени особые? Где граница между тем, что ей полагается и тем, что зависит от доброты и щедрости отдельно каждого человека? Например, одно дело - уступить место маме с ребенком в автобусе, и совсем другое - поменяться с ней местом, за которое ты заплатил.