Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Яжемать хотела, чтобы я уступил место у окна для ее ребенка. Я отказался, и тут понеслось

Яжемать хотела, чтобы я уступил место у окна для ее ребенка. Я отказался, и тут понеслось

Наверное, это вечная дилемма в обществе: на какие привилегии и уступки может рассчитывать женщина с ребенком? Имеет ли она особые права, и если да, то до какой степени особые? Где граница между тем, что ей полагается и тем, что зависит от доброты и щедрости отдельно каждого человека? Например, одно дело - уступить место маме с ребенком в автобусе, и совсем другое - поменяться с ней местом, за которое ты заплатил.

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Комментарии
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Сергей Росси
Брехня
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19 час.
Валентина
Бывают, бывают такие дуры
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13 час.
Федор Родников
Брехня это твоё имя))))
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6 час.

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