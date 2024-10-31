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Петербургский дневник

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В ГАТИ рассказали, для чего нужен Общегородской координационный график

В ГАТИ рассказали, для чего нужен Общегородской координационный график

В него вносятся все запланированные работы ГАТИ отвечает за координацию всех запланированных работ в Петербурге, включая ремонт дорог, коммуникаций, благоустройство территорий и реконструкцию фасадов зданий.

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