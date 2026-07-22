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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» показало три комплекта формы на сезон-2026/27: «Главный элемент – символ , напоминающий о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции»

« Динамо » презентовала три комплекта формы на сезон-2026/27.  «В основе дизайна от Bosco – исторический динамовский ромб с легендарной литерой «Д», созданной ровно 100 лет назад.

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