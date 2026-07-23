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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Шеппарда в «Барысе» – 40 млн рублей за сезон. Он может получить еще 10 млн в качестве бонусов (Михаил Зислис)

Зарплата голкипера Хантера Шеппарда в « Барысе » составит 40 миллионов рублей. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

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