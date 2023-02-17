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Сеул запустит военный спутник-разведчик в ноябре 2023 года

Сеул запустит военный спутник-разведчик в ноябре 2023 года

Южная Корея планирует в ноябре запустить свой первый военный разведывательный спутник. К середине 2020-х годов группировку планируется довести до пяти спутников, передает агентство «Рёнхап» с ссылкой на комитет по обороне Национальной ассамблеи.

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