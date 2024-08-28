В Запорожской области сотрудники полиции задержали наркосбытчика с крупной партией «соли» и марихуаны

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Бердянский» Запорожской области поступила информация о возможной причастности 45-летнего местного жителя к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупом размере.
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