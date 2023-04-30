Владимир Корнилов: Голландская газета напугала мировую общественность: Россия вернулась в Сталинский СССР?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Голландская газета De Volkskrant сегодня повсвятила пять полос рассказу о том, как страшно жить в современной России и как Путин превращает ее в сталинский СССР.