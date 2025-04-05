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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри (36 очков) и «Голден Стэйт» обыграли Николу Йокича (33+12+9) и «Денвер»

Звездный разыгрывающий «Уорриорс» Стефен Карри за 32 минуты на площадке набрал 36 очков, реализовав 13 из 24 бросков с игры, 7 из 15 из-за дуги и 3 из 3 штрафных, а также 2 подбора и 5 передач.

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