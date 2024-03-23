Гала-концерта творческих коллективов Гомельщины "Галасы Палесся ў прасторах сусвету" отменен

23 марта 2024 года в 18:00 во Дворце Республики должен был состояться гала-концерт творческих коллективов Гомельщины "Галасы Палесся ў прасторах сусвету" в рамках республиканского фестиваля "Беларусь - моя песня".
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