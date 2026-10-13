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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА потерпел первое сухое поражение с января – 0:2 от «Северстали»

СКА больше девяти месяцев не проигрывал всухую. Сегодня команда Игоря Ларионова уступила « Северстали » в гостях со счетом 0:2.

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