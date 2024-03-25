Стив Керр: «Не согласен, что проведенные Стефом на площадке 30 минут вместо 32 – это и есть разница между победой и поражением»

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри наблюдал со скамейки запасных, как его команда пропускала результативные выпады от «Миннесоты» в четвертой четверти и в итоге проиграла со счетом 110:114 Карри был заменен за 4 минуты до конца третьей четверти, а вернулся, когда до финальной сирены оставалось чуть больше 6 минут.