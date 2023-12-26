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Сегодня электричество планово отключат на улицах Астрахани и Ахтубинска

Сегодня электричество планово отключат на улицах Астрахани и Ахтубинска

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 20:00. Во вторник, 26 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 40 улиц во всех районах (с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 14:00 до 19:00); Ахтубинский район – г.

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