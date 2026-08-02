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Тренер «Интер Майами» после 2:2 с «Коламбусом»: «Хочу публично поблагодарить Месси и Де Поля за то, что они с нами – это правда очень важно»

Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос благодарен форварду Лионелю Месси и хавбеку Родриго Де Полю за участие в матче МЛС с « Коламбусом » (2:2).

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