Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики России в зоне СВО от ударной группы ВСУ

В результате действий летчика украинские военные прервали выполнение задания.Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики России, которые находились в зоне спецоперации, от ударной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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