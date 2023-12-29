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Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики России в зоне СВО от ударной группы ВСУ

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики России в зоне СВО от ударной группы ВСУ

В результате действий летчика украинские военные прервали выполнение задания.Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики России, которые находились в зоне спецоперации, от ударной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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