Почему с мужика надо алименты больше зарплаты трясти - и это типа правильно? (с)

А

Александр24

Родившим вне официального брака, вообще не выплачивать никаких алиментов. Не имеешь материальных возможностей вырастить ребёнка, которого родила в результате простой обоюдной похоти, отдай ребёнка государству, которому и будет биологический отец платить алименты. В случае усыновления, выплата алиментов прекращается. И не надо тут про соблазнения и про "любовь" - сейчас все эти "соблазнённые" сами кого хочешь сексу обучат и способам предохранения. Глядишь, таким образом и повысится моральный уровень нашей молодёжи. А то развели тут -"гражданские" браки, "гостевые" браки какие-то. Вывод - в любой незапланированной беременности виновата только женщина, а мужчина всего лишь инструмент, которым женщина и воспользовалась в данном случае. А с инструмента какой спрос? ( комментарий шуточный, конечно, но.... ).