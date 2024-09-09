«Ребенок - это роскошь и ответственность. Когда речь об отцах, автор прекрасно об этом помнит, как о матерях - то никакой ответственности, все должны ей.
Почему с мужика надо алименты больше зарплаты трясти - и это типа правильно? (с)
Комментарии
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Аурелия Запсенко
Непонятны мне тут стенания и причитания по поводу нежелательной беременности у незамужних"девушек". Кто-то сегодня ещё не знает,откуда берутся дети? Не собираешься становиться матерью-не раздвигай ноги, прости Господи.
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10 час.
А
Александр24
Родившим вне официального брака, вообще не выплачивать никаких алиментов. Не имеешь материальных возможностей вырастить ребёнка, которого родила в результате простой обоюдной похоти, отдай ребёнка государству, которому и будет биологический отец платить алименты. В случае усыновления, выплата алиментов прекращается. И не надо тут про соблазнения и про "любовь" - сейчас все эти "соблазнённые" сами кого хочешь сексу обучат и способам предохранения. Глядишь, таким образом и повысится моральный уровень нашей молодёжи. А то развели тут -"гражданские" браки, "гостевые" браки какие-то. Вывод - в любой незапланированной беременности виновата только женщина, а мужчина всего лишь инструмент, которым женщина и воспользовалась в данном случае. А с инструмента какой спрос? ( комментарий шуточный, конечно, но.... ).
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6 час.
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