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Всё о женщинах

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Почему с мужика надо алименты больше зарплаты трясти - и это типа правильно? (с)

Почему с мужика надо алименты больше зарплаты трясти - и это типа правильно? (с)

«Ребенок - это роскошь и ответственность. Когда речь об отцах, автор прекрасно об этом помнит, как о матерях - то никакой ответственности, все должны ей.

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Непонятны мне тут стенания и причитания по поводу нежелательной беременности у незамужних&quot;девушек&quot;. Кто-то сегодня ещё не знает,откуда берутся дети? Не собираешься становиться матерью-не раздвигай ноги, прости Господи.
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10 час.
А
Александр24
Родившим вне официального брака, вообще не выплачивать никаких алиментов. Не имеешь материальных возможностей вырастить ребёнка, которого родила в результате простой обоюдной похоти, отдай ребёнка государству, которому и будет биологический отец платить алименты. В случае усыновления, выплата алиментов прекращается. И не надо тут про соблазнения и про &quot;любовь&quot; - сейчас все эти &quot;соблазнённые&quot; сами кого хочешь сексу обучат и способам предохранения.  Глядишь, таким образом и повысится моральный уровень нашей молодёжи. А то развели тут -&quot;гражданские&quot; браки, &quot;гостевые&quot; браки какие-то.  Вывод - в любой незапланированной беременности виновата только женщина, а мужчина всего лишь инструмент, которым женщина и воспользовалась в данном случае.   А с инструмента какой спрос?   ( комментарий  шуточный, конечно, но.... ).
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6 час.

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